Александра Некрасова назначили сенатором от Архангельской области

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский утвердил сенатором от региона депутата Государственной думы Александра Некрасова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области.

"Наделить Некрасова Александра Николаевича полномочиями сенатора Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", – говорится в сообщении.

Так, Некрасов поблагодарил главу региона за доверие, заверив, что скоро представит программу действий на следующие несколько лет.

Александр Некрасов родился 20 июня 1963 года. В 1989 году он закончил Карельский государственный педагогический институт. В 2016 году его избрали депутатом Госдумы.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. В документе указано, что президент РФ будет осуществлять общее руководство кабмином.