Александра Некрасова назначили сенатором от Архангельской области

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский утвердил сенатором от региона депутата Государственной думы Александра Некрасова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации области.
"Наделить Некрасова Александра Николаевича полномочиями сенатора Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", – говорится в сообщении.
Так, Некрасов поблагодарил главу региона за доверие, заверив, что скоро представит программу действий на следующие несколько лет.
Александр Некрасов родился 20 июня 1963 года. В 1989 году он закончил Карельский государственный педагогический институт. В 2016 году его избрали депутатом Госдумы.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. В документе указано, что президент РФ будет осуществлять общее руководство кабмином.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: