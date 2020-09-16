Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021–2023 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила на открытии клинического госпиталя "Лапино".

"Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования", – цитирует Голикову РИА Новости.

В кабмине сообщили, что федеральный бюджет на период с 2021 по 2023 год будет формироваться на принципах социальной направленности. Также он будет учитывать национальные цели развития, сформированные Владимиром Путиным.

"Сформированный проект нового трехлетнего бюджета – это реакция на произошедшие изменения. Он верстался с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Бюджетный пакет планируется внести в Госдуму до 1 октября. Помимо, собственно, бюджета, в него войдет прогноз по социально-экономическому развитию РФ, а также проекты внебюджетных фондов.

Сергей Собянин ранее прокомментировал перспективы формирования бюджета столицы на 2021 год. Он отметил, что из-за пандемии финансовый сектор столкнется с трудностями.