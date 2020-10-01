Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда

Фото: Южный Окружной Военный Суд

Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда. Указ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок полномочий – 6 лет. Указ президента РФ вступает в силу с 24 октября 2020 года.

Птицын родился в 1963 году. С 2010 года он руководил Южным (Северо-Кавказским) окружным военным судом. До этого возглавлял Сибирский окружной военный суд.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Решение было принято единогласно. На освободившуюся должность был рекомендован Михаил Птицын.

Егорова находилась на посту председателя Мосгорсуда с 2000 года. Она является кандидатом юридических наук, профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

Председатель Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет. В его обязанности входит организация работы суда, в том числе распределение обязанностей и установка правил внутреннего распорядка, а также сбор совета президиума и анализ жалоб на работу нижестоящих судов.