Путин наградил председателя Мосгорсуда орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин наградил председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Егорова награждена "за большой вклад в совершенствование правосудия РФ, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан".

22 сентября Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрит заявление Егоровой о прекращении ее полномочий судьи, председателя Мосгорсуда.

Егорова находится на посту председателя Мосгорсуда с 2000 года. Она кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

В конце августа ВККС одобрила Михаила Птицына на должность нового главы Мосгорсуда. В 1992 году он закончил Военный институт по специальности "Правоведение".