Путин назначил судей Мосгорсуда, Мособлсуда и районных судов столицы

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Владимир Путин подписал указ о назначении судей в столичные суды. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, судьями Московского городского суда назначили Надежду Смолову и Оксану Заскалько. Арбитром Тверского районного суда стала Станислав Утешев, Чертановского – Дмитрий Задорожный.

Также был назначен судья Мособлсуда. Им стала Светлана Цыцаркина.

Ранее стало известно, что двое судей и два сотрудника Мосгорсуда заболели коронавирусом. Они проходили домашний курс лечения. Случаи заболевания были выявлены во время майских праздников.