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Общество

13:34

Начальником полиции Москвы назначен Игорь Зиновьев

город общество

Фото: tverskaya13.ru

Руководитель столичного главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу нового начальника полиции Москвы Игоря Зиновьева. Это произошло в формате видеоконференции, как сообщает Агентство "Москва".

"Указом президента РФ на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве – начальника полиции назначен Игорь Зиновьев, освободив должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве", – объяснили в пресс-службе столичного главка МВД.

Полковник полиции Станислав Сулаков, как было упомянуто отдельно, займет пост руководителя УВД по ЦАО.

Олег Баранов также назвал некоторых новых руководителей территориальных подразделений столичного главка.

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