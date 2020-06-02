Начальником полиции Москвы назначен Игорь Зиновьев

Руководитель столичного главка генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу нового начальника полиции Москвы Игоря Зиновьева. Это произошло в формате видеоконференции, как сообщает Агентство "Москва".

"Указом президента РФ на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве – начальника полиции назначен Игорь Зиновьев, освободив должность начальника УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве", – объяснили в пресс-службе столичного главка МВД.

Полковник полиции Станислав Сулаков, как было упомянуто отдельно, займет пост руководителя УВД по ЦАО.

Олег Баранов также назвал некоторых новых руководителей территориальных подразделений столичного главка.

