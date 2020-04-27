В МВД утвердили кодекс этики сотрудников российской полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МВД России утвердило кодекс этики сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, составлены правила служебного поведения, говорится в проекте приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Известно, что для стражей порядка устанавливаются этические нормы и требования к служебному поведению сотрудников органов внутренних дел, в том числе замещающих должности руководителей.

Так, были разработаны требования по поддержанию внешнего вида и ношению форменной одежды, а также при обращении со служебной и личной информацией.

Кроме того, работникам МВД не рекомендуется публиковать в соцсетях фото и видео, которые позволят определить их персональные данные в случае, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Для реализации мер дополнительного финансирования органов внутренних дел не потребуется.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Москве проверяют соблюдение режима самоизоляции.