Полицейские могут получить расширенные полномочия

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Министерство внутренних дел предлагает расширить полномочия полицейских. Допускается, что работники правопорядка смогут вскрывать машины, когда это требуется для спасения жизни, передает РИА Новости.

Кроме того, благодаря поправкам в законе "О полиции" у правоохранителей будут полномочия, чтобы открыть огонь на поражение, когда действия нарушителя расцениваются как угроза нападения. Сейчас полицейский имеет право начать стрельбу, если злоумышленник дотронется до огнестрельного оружия.

При этом вскрывать автомобили, если поправки примут, будут для задержания преступника или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках. Помимо того, полномочия на вскрытие транспортного средства сохраняются при чрезвычайной ситуации или угрозе теракта.

Отмечается, что после вскрытия авто следователи должны обеспечить его сохранность, и в течение дня предупредить владельца.

Еще в поправках говорилось, что по решению начальников территориальных отделов МВД полицейские смогут оцеплять или блокировать жилые дома, а также другие объекты.

Главная цель поправок в законе состоит в том, чтобы "усилить права и законные интересы граждан" и в "совершенствовании практической деятельности сотрудников органов внутренних дел", следует из пояснительной записки.

Ранее сообщалось, что московские полицейские смогут штрафовать нарушителей режима самоизоляции.