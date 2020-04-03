Как выйти из дома, чтобы не оштрафовали за нарушение самоизоляции

Председатель МГД ответил на вопросы москвичей о самоизоляции

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил на вопросы москвичей о режиме самоизоляции. В частности, он дал совет, как выйти из дома и не получить штраф за нарушение режима.

Также Шапошников в эфире телеканала Москва 24 пояснил, кто строго обязан соблюдать самоизоляцию и какие санкции грозят за нарушение данного режима. Отмечается, что некоторым категориям граждан выходить из квартиры категорически запрещено даже в аптеки и магазины.

Помимо этого, председатель МГД указал на важность соблюдения социальной дистанции и рассказал о правилах передвижения горожан на общественном и личном транспорте, а также использовании в качестве средства передвижения такси.

Шапошников сделал особенный акцент на том, какие организации и учреждения могут продолжить работу в нерабочие дни, которые были продлены накануне до конца апреля решением президента РФ Владимира Путина.

Власти Москвы ввели ограничения по коронавирусу сроком до 1 мая. Так, на этот период была приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, также в столице временно закрыли общественные пространства и парки, развлекательные и спортивные центры.