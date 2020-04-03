Бесплатную горячую линию психологической помощи запустили для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сотовый оператор МТС совместно с психологами МГУ имени Ломоносова и школы РАНХиГС запустили горячую линию психологической помощи для москвичей на самоизоляции из-за коронавируса.

Линию запустили специально для граждан, которые испытывают депрессию и ощущения дискомфорта в условиях самоизоляции. Оказывать помощь будут профессиональные психологи – волонтеры института МГУ и "Школы антропологии будущего".

"Сегодня каждый из нас пытается внести посильный вклад в решение сложной ситуации, в которой мы оказались. Психологи могут помочь отыскать адекватные способы справиться с особыми проблемами, которые возникают в ситуации пандемии", – заявила профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова Галина Солдатова.

Работа линии психологической помощи "Помогаем быть дома" основывается на анонимности и конфиденциальности. Граждане могу связаться со специалистами по номеру +7 (495) 609-87-02 с 09:00 до 18:00, звонок бесплатный.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

