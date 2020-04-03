Бесплатную горячую линию психологической помощи запустили для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сотовый оператор МТС совместно с психологами МГУ имени Ломоносова и школы РАНХиГС запустили горячую линию психологической помощи для москвичей на самоизоляции из-за коронавируса.
Линию запустили специально для граждан, которые испытывают депрессию и ощущения дискомфорта в условиях самоизоляции. Оказывать помощь будут профессиональные психологи – волонтеры института МГУ и "Школы антропологии будущего".
"Сегодня каждый из нас пытается внести посильный вклад в решение сложной ситуации, в которой мы оказались. Психологи могут помочь отыскать адекватные способы справиться с особыми проблемами, которые возникают в ситуации пандемии", – заявила профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова Галина Солдатова.
Работа линии психологической помощи "Помогаем быть дома" основывается на анонимности и конфиденциальности. Граждане могу связаться со специалистами по номеру +7 (495) 609-87-02 с 09:00 до 18:00, звонок бесплатный.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
Количество заболевших COVID-19 в России достигло 4 149 человек
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