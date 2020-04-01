Врач дал советы по уходу за кожей во время самоизоляции

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Врач Алексей Едемский в эфире радио Sputnik дал рекомендации по уходу за кожей во время режима самоизоляции.
Он отметил, что карантин – лучшее время для того, чтобы дать кожному покрову отдохнуть от декоративной косметики. Едемский подчеркнул, что дома не нужно переусердствовать в очищении кожи.
"Находясь дома, не надо использовать косметические средства, в том числе не нужно слишком агрессивно очищать кожу. Кожное сало нужно для защиты, и не стоит чересчур обезжиривать кожу. Если девушка не нанесет декоративную косметику, кожа будет только лучше и краше впоследствии", – сказал Едемский.
Врач посоветовал во время режима самоизоляции уделить внимание улучшению состояния кожного покрова. Едемский порекомендовал использовать увлажняющие маски и другие процедуры. Кроме того, он призвал не увлекаться скрабами, поскольку те делают кожу слишком чувствительной и могут вызвать аллергию или раздражение.
Едемский также посоветовал иногда на время выходить из помещения и регулярно открывать окно. В то же время, по его словам, главным является эмоциональный настрой, который отражается на внешности.
"После недели дома действительно можно выйти похорошевшими и посвежевшими, если не впадать в панику и ипохондрию, а наслаждаться ситуацией и посвятить время себе", – заключил Едемский.
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