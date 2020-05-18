СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей, передает РИА Новости со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

Следователи планируют привлечь к уголовной ответственности пять бывших и двух нынешних судей. Они подозреваются в совершении преступлений, среди которых фигурируют мошенничество, взяточничество, фальсификации доказательств, превышение должностных полномочий, разбой и участие в ДТП.

Решение о даче согласия на возбуждение уголовных дел будет принято 27 мая. Разрешение на привлечение их к уголовной ответственности необходимо, поскольку судьи являются спецсубъектами, на обвинение которых требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей. Это касается и представителей судебной власти, которые в настоящий момент сложили свои полномочия.

Ранее квалифколлегия отстранила от исполнения обязанностей мирового судью из Новокубанского района Краснодарского края. Это связано с появлением в сети видеоролика, на котором представительница судебной власти охарактеризовала себя как "супертелочка" и "сексуальная кошечка". Ее поведение было расценено как нарушение закона о статусе судей, а также положения Кодекса судейской этики.