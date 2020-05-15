На Кубани лишили полномочий судью, которая называла себя супертелочкой

18:17
Фото: depositphotos/belchonok
Мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края была отстранена от исполнения обязанностей в связи с вызывающим поведением, которое попало в видеоролик в интернете, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Такое заключение было сделано Квалификационной коллегией судей Кубани после расследования инцидента. Поведение судьи было расценено как нарушение закона о статусе судей, а также положения Кодекса судейской этики. По мнению коллегии, ее поведение подрывает авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации судьи.
"За совершение дисциплинарного проступка на мирового судью Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса", – отметили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
В середине апреля в интернете появился ролик, в котором бывший мировой судья во время пребывания на отдыхе перечислила свои личные качества, в том числе с помощью использования нецензурной лексики. В частности, она назвала себя "супертелочкой" и "сексуальной кошечкой".
Ранее в ВШЭ сделали выговор профессору вуза Олегу Матвейчеву за публикацию в Facebook. В частности, он комментировал нежелание некоторых возвращавшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией заполнять анкеты Роспотребнадзора. Он назвал их сторонниками либеральных взглядов и предложил "эвакуировать всю банду в северные края".
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