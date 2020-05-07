ВШЭ объявила выговор профессору из-за публикаций в соцсетях

05:23
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Администрация "Высшей школы экономики" (ВШЭ) объявила выговор профессору вуза Олегу Матвейчеву за публикацию в соцсети Facebook.
Как говорится на сайте ВШЭ, он нарушил правила внутреннего трудового распорядка. Там указали, что преподаватель неоднократно публиковал "реплики, содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова", тогда как на его странице указана аффилиация с вузом.
Ранее комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике рекомендовала Матвейчеву принести публичные извинения за высказывание по поводу прибывающих в РФ из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, которое начиналось со слов "нужен 37-й год".
В посте от 22 марта Матвейчев писал, что некоторые россияне отказались заполнять анкеты Роспотребнадзора после возвращения в страну. Профессор причислил этих людей к сторонникам либеральных взглядов и предложил "эвакуировать всю банду в северные края".
В университете посчитали, что публикация содержала призывы, "мотивированные ненавистью и враждой, неприемлемые в публичных высказываниях сотрудников", а также нанесла ущерб репутации вуза.
Преподавателя НИУ ВШЭ обвинили в русофобии
Ранее аналогичный инцидент произошел с другим профессором ВШЭ Гасаном Гусейновым, который назвал русский язык "убогим" и возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы.
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети, а комиссия вуза рекомендовала Гусейнову публично извиниться за свои высказывания.
Научный руководитель факультета гуманитарных наук ВШЭ Алексей Руткевич сказал, что заявление коллеги "не совсем адекватное" и подчеркнул, что позиция преподавателя не является позицией вуза. Сам Гусейнов отказался извиняться.
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