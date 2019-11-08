Профессор ВШЭ отказался извиняться за "клоачный" русский язык

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Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов, который назвал русский язык "убогим и клоачным", прокомментировал решение университетской комиссии ученого совета по академической этике. Об этом сообщает "Газета.ру".

Профессор сожалеет лишь о том, что его коллегам пришлось потратить много времени на обсуждение этой ситуации. Он также добавил, что узнал о решении комиссии из сообщений СМИ, никаких официальных документов он не получал.

Гусейнов подчеркнул, что писал свой комментарий в качестве частного лица. "Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?" – риторически спросил преподаватель.

Ранее комиссия по этике ВШЭ большинством голосов признала, что высказывания Гусейнова являются "вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер". Профессору порекомендовали принести публичные извинения за свои выражения, которые нанесли ущерб деловой репутации университета.

В конце октября Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Он пожаловался, что в Москве трудно найти прессу на иностранных языках. Позднее профессор попытался оправдаться. "Русский язык прекрасен. А сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны", – написал он.

