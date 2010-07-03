Профессор ВШЭ пояснил свои слова об "убогом" русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что его неправильно поняли. Ранее преподаватель назвал русский язык "убогим клоачным", передает РБК.

"Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком", – уточнил Гусейнов.

По словам специалиста, над языком "измываются" средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов. Профессор отметил, что зачастую такое "глумление" происходит во время судебных заседаний.

Научный руководитель факультета ВШЭ Алексей Руткевич в интервью порталу "Говорит Москва" назвал заявление Гусейнова "не совсем адекватным" и подчеркнул, что позиция преподавателя не является позицией вуза.

Ранее сегодня профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов заявил, что в киосках с печатной продукцией продаются только издания на "убогом клоачном" русском языке. Преподаватель посетовал на отсутствие иноязычной прессы.