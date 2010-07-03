Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке

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Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал слова доктора филологических наук Гасана Гусейнова об "убогом" русском языке.
Руководитель вуза отметил, что каждый имеет право на эмоциональные высказывания, но при этом не должен оскорблять других.
"От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае", – написал Кузьминов на своей странице в социальной сети Facebook.
Ректор также отметил, что языковая ситуация в стране не заслуживает "столь алармистских высказываний". Он заявил, что языковые заимствования – это общемировая проблема.
Профессор ВШЭ назвал русский язык "убогим"
Ранее профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык "убогим" и "клоачным". Он пожаловался, что в Москве трудно найти прессу на иностранных языках. После того как в комментариях поднялась волна возмущения, Гусейнов попытался оправдаться. Он заявил: "Русский язык прекрасен. А сейчас ему не повезло, потому что на нем говорят болваны". Критика в адрес филолога только усилилась. В пресс-службе ВШЭ заявили, что все слова Гусейнова – его сугубо личное мнение.
Согласно данным сайта ВШЭ, Гусейнов владеет русским, английским, немецким, древнегреческим и латинским языками. В 2002 году защитил докторскую диссертацию по специальности "Языкознание". Также является специалистом в области византийской и новогреческой филологии.
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