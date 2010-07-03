Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому в Москве

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Студенты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве потребовали снести памятник политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому.

Памятник находится на территории корпуса университета около метро "Шаболовская". В поддержку инициативы учащиеся собирают подписи, передает РИА Новости.

Студенты считают, что памятник является "монументальным оправданием терроризма" и "бросает тень на репутацию" университета. В частности, они предлагают перенести памятник в парк Музеон.

В пресс-службе ВШЭ агентству сообщили, что "руководство университета в курсе сбора подписей студентов". При этом там добавили, что официального решения по студентам еще нет.

Парк искусств "Музеон" – крупнейший в России музей скульптур под открытым небом. Там находится другой памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича.

Коллекция парка насчитывает около тысячи работ. Самые известные скульптуры – композиция "Требуем мира!" Веры Мухиной, а также серия бюстов Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Арт-объект в виде большой синей руки, которая является одновременно правой и левой, ранее появился в центре Киеве на постаменте бывшего памятника Ленину.