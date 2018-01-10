Памятник воинам Красной армии в польском Щецине утилизируют

Фото: ТАСС/Алексей Панциков

Власти города Щецин в Польше решили утилизировать мемориал "Памяти тех, кто воевал за Щецин".

Он находится на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга. Монумент полностью разберут, а его металлические элементы отправят на металлолом. Речь идет о пятиконечных звездах и символах серпа и молота. Паулина Лондка из городского управления уточнила, что памятник не собираются переносить в другое место, передает ТАСС.

Другие барельефы памятники, памятные доски и гербы городов, которые освобождала от фашистов Красная армия, попадут на Центральное кладбище. Ранее туда решили переместить элементы ликвидированного в ноябре монумента благодарности Красной армии. Его установили на одной из центральных площадей Щецина в 1950 году в память о солдатах, освобождавших от фашизма города Западного Поморья.

21 октября 2017 года в Польше начал действовать обновленный закон о декоммунизации. Документ предполагает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".