Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 19:51

Во Львове начали демонтировать стелу монумента славы советских воинов

общество за рубежом

17 декабря, 19:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 2.5

30-метровую стелу на монументе славы советским воинам начали демонтировать во Львове, сообщает РИА Новости.

Город потратит на это свыше 10 тысяч долларов. Убрать всю стелу монумента сразу не получится из-за сложной конструкции, поэтому ее постепенно разрушат. Закончить работы планируется до конца года. Отдельные элементы памятника хотят передать во львовский музей "Территория террора".

В августе 2017 года мэр Сиэтла (штат Вашингтон, США) Эдвард Мюррей потребовал снести памятник Владимиру Ленину. Он считает, что объект олицетворяет "авторитарный режим при советской власти в России". Памятники нужно снести, несмотря на то, что они находятся на частной территории, подчеркивал Мюррей.

общество за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика