Во Львове начали демонтировать стелу монумента славы советских воинов

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30-метровую стелу на монументе славы советским воинам начали демонтировать во Львове, сообщает РИА Новости.

Город потратит на это свыше 10 тысяч долларов. Убрать всю стелу монумента сразу не получится из-за сложной конструкции, поэтому ее постепенно разрушат. Закончить работы планируется до конца года. Отдельные элементы памятника хотят передать во львовский музей "Территория террора".

В августе 2017 года мэр Сиэтла (штат Вашингтон, США) Эдвард Мюррей потребовал снести памятник Владимиру Ленину. Он считает, что объект олицетворяет "авторитарный режим при советской власти в России". Памятники нужно снести, несмотря на то, что они находятся на частной территории, подчеркивал Мюррей.