Писатели и журналисты поддержали профессора ВШЭ Гусейнова

Писатели, переводчики, поэты и журналисты – члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова.

Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте организации. В частности, подписанты выразили беспокойство тем, что призывы "покаяться" станут "повсеместными в наших современных политических реалиях".

Авторы также указали на "репутационные потери", которые несет ВШЭ исравнили происходящее с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции, передает News.ru.

"Свободное слово" собирает и анализирует информацию о нарушениях прав на литературное и журналистское творчество. Среди подписавших обращение – порядка 70 человек, включая Людмилу Улицкую, Виктора Шендеровича и Сергея Пархоменко.

Преподавателя НИУ ВШЭ обвинили в русофобии

Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети, а комиссия вуза рекомендовала Гусейнову публично извиниться за свои высказывания.

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык "убогим". Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. В то же время профессор выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить "мову".

Научный руководитель факультета гуманитарных наук ВШЭ Алексей Руткевич сказал, что заявление коллеги "не совсем адекватное" и подчеркнул, что позиция преподавателя не является позицией вуза. Сам Гусейнов отказался извиняться.

Согласно данным сайта ВШЭ, Гусейнов владеет русским, английским, немецким, древнегреческим и латинским языками. В 2002 году защитил докторскую диссертацию по специальности "Языкознание". Он является специалистом в области византийской и новогреческой филологии.