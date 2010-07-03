Писатели и журналисты поддержали профессора ВШЭ Гусейнова

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Фото: Высшая школа экономики
Писатели, переводчики, поэты и журналисты – члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова.
Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте организации. В частности, подписанты выразили беспокойство тем, что призывы "покаяться" станут "повсеместными в наших современных политических реалиях".
Авторы также указали на "репутационные потери", которые несет ВШЭ исравнили происходящее с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции, передает News.ru.
"Свободное слово" собирает и анализирует информацию о нарушениях прав на литературное и журналистское творчество. Среди подписавших обращение – порядка 70 человек, включая Людмилу Улицкую, Виктора Шендеровича и Сергея Пархоменко.
Преподавателя НИУ ВШЭ обвинили в русофобии
Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети, а комиссия вуза рекомендовала Гусейнову публично извиниться за свои высказывания.
29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык "убогим". Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. В то же время профессор выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить "мову".
Научный руководитель факультета гуманитарных наук ВШЭ Алексей Руткевич сказал, что заявление коллеги "не совсем адекватное" и подчеркнул, что позиция преподавателя не является позицией вуза. Сам Гусейнов отказался извиняться.
Согласно данным сайта ВШЭ, Гусейнов владеет русским, английским, немецким, древнегреческим и латинским языками. В 2002 году защитил докторскую диссертацию по специальности "Языкознание". Он является специалистом в области византийской и новогреческой филологии.
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