Глава Мосгорсуда Егорова подала в отставку

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Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Высшая квалификационная комиссия судей 22 сентября рассмотрит ее заявление, говорится на сайте ВККС.

"Подлежит рассмотрению заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Егорова находится на посту председателя Мосгорсуда с 2000 года. Она кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.

В конце августа говорилось, что ВККС одобрила Михаила Птицына на должность нового главы Мосгорсуда. Кандидат на данную должность принимал участие в заседании в онлайн-формате. В 1992 году он закончил Военный институт по специальности "Правоведение".