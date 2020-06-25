Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания", - заявили в Россотрудничестве.

Примакову 44 года. Он депутат Госдумы VII созыва. С начала 2000-х работал журналистом на радиостанции "Эхо Москвы", в ТАСС и журнале "Коммерсант-Деньги".

Затем был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Является внуком Евгения Максимовича Примакова, возглавлявшего правительство РФ в конце 90-х.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении судей в столичные суды. В частности, судьями Мосгорсуда назначили Надежду Смолову и Оксану Заскалько.

Арбитром Тверского районного суда стал Станислав Утешев, Чертановского – Дмитрий Задорожный. Судьей Мособлсуда стала Светлана Цыцаркина.