Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы кабмина. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В то же время указ президента о назначении первого зампреда правительства Андрея Белоусова и. о. утратил силу.

Находясь в больнице, Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи.

30 апреля стало известно, что Мишустин заболел коронавирусом. В связи с этим исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

8 мая Мишустин провел первое совещание в формате видеоконференции, а три дня спустя пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.

13 мая глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что самочувствие главы правительства позволяет ему вести рабочие дела. Мурашко выразил надежду, что со следующей недели Мишустин вернется в свой кабинет.

Глава ведомства добавил, что положительная динамика самочувствия премьер-министра стала свидетельством того, что врачи справились с задачей.