В Минздраве сообщили о состоянии здоровья Мишустина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Он отметил, что самочувствие главы правительства позволяет ему вести рабочие дела. Мурашко выразил надежду, что со следующей недели Мишустин вернется в свой кабинет.

"Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку", – рассказал Мурашко.

Глава ведомства добавил, что положительная динамика самочувствия премьер-министра стала свидетельством того, что врачи справились с задачей.

30 апреля стало известно, что Мишустин заболел коронавирусом. В связи с этим исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 8 мая Мишустин провел первое совещание в формате видеоконференции, а три дня спустя пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.

13 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что у пяти депутатов нижней палаты парламенты зафиксировали коронавирусную инфекцию. Днем ранее заболевание выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки.