В Минздраве сообщили о состоянии здоровья Мишустина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, передает ТАСС.
Он отметил, что самочувствие главы правительства позволяет ему вести рабочие дела. Мурашко выразил надежду, что со следующей недели Мишустин вернется в свой кабинет.
"Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идет на поправку", – рассказал Мурашко.
Глава ведомства добавил, что положительная динамика самочувствия премьер-министра стала свидетельством того, что врачи справились с задачей.
30 апреля стало известно, что Мишустин заболел коронавирусом. В связи с этим исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 8 мая Мишустин провел первое совещание в формате видеоконференции, а три дня спустя пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил о положительной динамике в состоянии здоровья Мишустина.
13 мая председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что у пяти депутатов нижней палаты парламенты зафиксировали коронавирусную инфекцию. Днем ранее заболевание выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: