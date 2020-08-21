ВККС одобрила Птицына на должность нового главы Мосгорсуда

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Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын одобрен на должность нового главы Мосгорсуда, передает ТАСС.

Соответствующее решение вынесла Высшая квалификационная коллегия судей. Ее заседание состоялось в здании столичного судебного департамента.

"Рекомендовать Птицына Михаила Юрьевича на должность председателя Московского городского суда", – сообщила комиссия.

Кандидат на данную должность принимал участие в заседании в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Птицын является единственным кандидатом на данный пост. Он заменит действующего председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, чьи полномочия истекают в октябре 2020 года. Она занимала этот пост с 2000 года.