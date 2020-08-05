Собянин назначил зампредседателя комитета государственных услуг Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Грикшин

Сергей Собянин назначил Илью Клочкова заместителем председателя комитета государственных услуг города Москвы. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Служебный контракт с Клочковым заключается сроком на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра столицы.

В июле мэр города освободил Исаака Калину от должности главы департамента образования и науки. Вместо него назначили Александра Молоткова, который ранее был замруководителя департамента.

Кроме того, уволена Наталия Лисюкова с поста заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Согласно документу, она освобождена от должности по собственному желанию.

Также Собянин уволил Татьяну Чуеву с поста заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы. Уточняется, что Чуева ушла по собственной инициативе.