Собянин назначил начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин назначил нового начальника Объединения административно-технических инспекций столицы. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

В соответствии с распоряжением, на государственную гражданскую службу города принят Александр Ларин. С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра.



Прежний глава Объединения административно-технических инспекций столицы Дмитрий Семенов ушел с поста по собственной инициативе.



Ранее был назначен новый глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Кроме того, мэр столицы уволил руководителя департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова.

