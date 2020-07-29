Собянин уволил замначальника ОАТИ Татьяну Чуеву

19:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин уволил Татьяну Чуеву с поста заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы. Распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.
"Освободить Чуеву Татьяну Викторовну от занимаемой должности заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы – руководителя контрактной службы – и уволить с государственной гражданской службы Москвы", – говорится в документе.
В нем также уточняется, что Чуева уходит по собственной инициативе.
В этом месяце мэр города освободил Исаака Калину от должности главы департамента образования и науки. Вместо него назначили Александра Молоткова, который ранее был замруководителя департамента.
Кроме того, уволена Наталия Лисюкова с поста заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти. Согласно документу, она освобождена от должности по собственному желанию.
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