Кандидатуру на пост главы Мосгорсуда рассмотрят 21 августа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 21 августа рассмотрит вопрос о новом кандидате на пост главы Мосгорсуда. Об этом рассказали в коллегии, передает РИА Новости.

При этом на данную должность претендует глава Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Он является единственным кандидатом на пост. Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре этого года. Она находится на посту с 2000 года.

Ранее Евгений Примаков был назначен главой Россотрудничества. Он депутат Госдумы VII созыва. С начала 2000-х работал журналистом на радиостанции "Эхо Москвы", в ТАСС и журнале "Коммерсант-Деньги".