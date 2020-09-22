Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства. Об этом заявил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.
Глава государства предложил законопроект "О правительстве РФ", а также поправки в федеральные конституционные законы "О Конституционном суде РФ", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в федеральные законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности", "О прокуратуре Российской Федерации".
В документе указано, что президент будет осуществлять общее руководство кабмином. На председателя правительства возлагают ответственность перед президентом за осуществление полномочий, возложенных на кабинет министров.
Согласно новому законопроекту, за главой государства остается право освободить от должности любого члена правительства, даже премьер-министра. При этом полный роспуск кабмина в этом случае не потребуется.
Премьер, замы и министры будут сначала утверждаться на уровне Госдумы. После этого на должность их назначит президент.
По словам Крашенинникова, законодательные акты были разработаны при участии сопредседателей рабочей группы. Рассматривать их Госдума будет в осеннюю сессию.
Новый закон о формировании правительства, по словам депутата, исправляет некоторые аспекты, которые могли бы стать критическими в период кризиса.
"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", – заявил Крашенинников.
Он отметил, что в новой версии порядка формирования кабмина президента обяжут представить кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после собственного вступления в должность. У Госдумы на рассмотрение предлагаемого главы кабмина и других представителей правительства будет неделя.
В Госдуме ранее поддержали законопроект об уголовном наказании за действия по отчуждению территорий РФ. Ответственность за подобное преступление может быть как в формате штрафа, так и в виде лишения свободы.
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