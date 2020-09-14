Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал указ, которым ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Действие указа начинается со дня его подписания.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года № 1515 "О федеральном государственном учреждении "Национальный центр управления в кризисных ситуациях", – сказано в документе.

Отмечается, что документ 2008 года был создан для развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Но теперь сотрудники упраздненного ведомства будут переведены в центральный аппарат МЧС.

"... правительству РФ обеспечить создание в установленном порядке федерального государственного учреждения "Национальный центр управления в кризисных ситуациях"... находящегося в ведении министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – говорится в опубликованном на сайте тексте утратившего силу указа.

Ранее сообщалось, что контролировать пожарную безопасность в местах с большим количеством людей МЧС планирует при помощи компьютерного зрения.

