Путин разрешил "мигалки" для приставов и ФСИН

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами.

Как говорится в документе на портале нормативно-правовых актов, устанавливать "мигалки" на свои машины смогут Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральная службы судебных приставов (ФССП).

Речь идет об устройствах устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств, сообщает RT.

Ранее Путин запретил использовать "мигалки" на транспорте аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС.