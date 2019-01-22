Путин запретил сирены и мигалки на машинах не входящих в МЧС служб

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Владимир Путин подписал указ о запрете использовать световые и звуковые сигналы на транспорте аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России. Документ опубликован на официальном правовом портале.

В июле прошлого года МЧС решило проверить аварийно-спасательные службы, не подотчетные ведомству. Поводом послужил непрофессионализм и использование автомобилей с символикой МЧС не по назначению.

После проверки ведомство предложило запретить не входящим в систему МЧС службам использовать сирены и мигалки на автомобилях. В министерстве пояснили, что обязанности этих служб никак не связаны с неотложными действиями по защите здоровья и жизни населения.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает порядок получения компенсаций взносов за капитальный ремонт пожилыми людьми. Теперь от них не будут требовать документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Информацию о задолженности соответствующие орган или учреждение получит у регионального оператора или владельца специального счета по запросу.