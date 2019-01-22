Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:32

Путин запретил сирены и мигалки на машинах не входящих в МЧС служб

власть

20:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ о запрете использовать световые и звуковые сигналы на транспорте аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России. Документ опубликован на официальном правовом портале.

В июле прошлого года МЧС решило проверить аварийно-спасательные службы, не подотчетные ведомству. Поводом послужил непрофессионализм и использование автомобилей с символикой МЧС не по назначению.

После проверки ведомство предложило запретить не входящим в систему МЧС службам использовать сирены и мигалки на автомобилях. В министерстве пояснили, что обязанности этих служб никак не связаны с неотложными действиями по защите здоровья и жизни населения.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает порядок получения компенсаций взносов за капитальный ремонт пожилыми людьми. Теперь от них не будут требовать документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Информацию о задолженности соответствующие орган или учреждение получит у регионального оператора или владельца специального счета по запросу.

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика