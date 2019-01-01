Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:26

Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт

власть общество

20:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения компенсаций взносов за капитальный ремонт пожилыми людьми. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом снимается обязанность с пожилых людей доказывать отсутствие задолженности по оплате взноса на капремонт в целях получения компенсации.

Теперь от пожилых людей не будут требовать документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Информацию о задолженности орган или учреждение получат у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.

Ранее закон приняла Госдума и одобрил Совфед.

1 января 2019 года вступил в силу закон, освобождающий семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды I и II группы от уплаты взносов за капитальный ремонт. Также частично или полностью освобождаются от уплаты взносов неработающие собственники в возрасте от 70 лет.

Система льгот по уплате взносов на капитальный ремонт заработала в столице с начала 2018 года. Она затронула уже около четырех миллионов горожан.

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика