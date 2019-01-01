Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения компенсаций взносов за капитальный ремонт пожилыми людьми. Документ опубликован на портале правовой информации.
Законом снимается обязанность с пожилых людей доказывать отсутствие задолженности по оплате взноса на капремонт в целях получения компенсации.
Теперь от пожилых людей не будут требовать документы и информацию, подтверждающие уплату ежемесячных взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Информацию о задолженности орган или учреждение получат у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.
Ранее закон приняла Госдума и одобрил Совфед.
1 января 2019 года вступил в силу закон, освобождающий семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды I и II группы от уплаты взносов за капитальный ремонт. Также частично или полностью освобождаются от уплаты взносов неработающие собственники в возрасте от 70 лет.
Система льгот по уплате взносов на капитальный ремонт заработала в столице с начала 2018 года. Она затронула уже около четырех миллионов горожан.
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