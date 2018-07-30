Семьи с инвалидами не будут платить взносы за капремонт

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Семьи, в которых проживают неработающие пенсионеры, а также неработающие инвалиды I и II группы не будут платить взносы за капитальный ремонт. Также частично или полностью освобождаются от уплаты взносов неработающие собственники в возрасте от 70 лет. Закон подписал Владимир Путин.

Документ вступит в силу 1 января 2019 года, его реализация потребует около 300 миллионов рублей в год из федерального бюджета.

Инициатива принадлежала члену Совета Федерации Аркадию Чернецкому, депутатам нижней палаты парламента и законодательному собранию Ростовской области.

Согласно документу, регионы смогут распространять компенсацию расходов на собственников жилых помещений старше 70 лет, проживающих совместно только с инвалидами или неработающими пенсионерами. Предполагается, что льгота будет предоставляться в размере 50%, а для граждан старше 80 лет – в размере 100%.