ГД поддержала проект о наказании за действия по отчуждению территорий РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за действия по отчуждению территорий РФ.

Законопроект подготовили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Депутаты считают также необходимым ввести административную ответственность за данное нарушение со штрафами до 500 тысяч рублей.

В отношении граждан за публичные призывы может быть выписан штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, для юрлиц – от 200 до 300 тысяч. В случае принятия законопроекта за попытку отчуждения территории обвиняемого могут приговорить к лишению свободы на срок от 6 до 10 лет.

Также авторы документа предлагают увеличить штрафы за публичные призывы в СМИ и интернете до 400 тысяч рублей. При повторном таком деянии в течение года нарушителю может грозить уголовное наказание.

В июле Госдума приняла закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. Как отмечал Крашенинников, предлагаемые законопроекты позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности России.

4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ. В них входит запрет на отчуждение территории России. Артист Василий Лановой поддержал данное изменение, заявив, что в основном законе должно быть четко прописано сохранение за Россией ее территорий.

