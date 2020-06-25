Лановой рассказал о важности поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поправки в Конституцию о запрете на отчуждение территорий РФ и о защите исторической правды в настоящий момент очень актуальны. С таким заявлением выступил народный артист СССР Василий Лановой, передает издание "Аргументы и Факты".

"Если говорить о конкретных поправках, то я поддерживаю прежде всего ту из них, которая накладывает запрет на отчуждение территорий России, будь то призывы или другие действия", – заявил артист.

"Земля наша веками прирастала, завоевывалась русскими людьми, они отдавали жизни за нее. И она должна нам принадлежать. Это должно быть четко черным по белому прописано в Конституции", – подчеркнул Лановой.

Он отмечает, что переговоры, связанные с передачей территорий РФ, должны быть запрещены законом.

"Мы вечно обязаны военному поколению за подвиг и за спасение Родины. И поэтому целостность нашего Отечества должна защищаться законодательно", – добавил Лановой.

При этом актер уточнил, что поддерживает и другие поправки в Конституцию.

"Сегодня многие хотят переписать историю. Кому-то стало выгодно искажать факты, принижать ценность нашей победы, просто вычеркнуть из мировой истории подвиг советских солдат", – уверен он.

Известно, что сам Лановой планирует участвовать в голосовании.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. В столице уже открылось свыше 3,6 тысячи избирательных участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Электронное голосование на портале 2020og.ru началось в 10:00.

Так, на участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность.

"Будут выдаваться маски, перчатки одноразовые, ручки, потом это все будет утилизировано", – сказал официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.