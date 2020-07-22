Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

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Госдума приняла закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории, сообщает РИА Новости.

Законопроект подготовили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.

Проект предлагает уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности РФ признается экстремизмом.

Также авторы этой инициативы внесли проекты с поправками в КоАП, Уголовный кодекс и УПК с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий. Законопроекты планируется рассмотреть в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что в случае принятия законопроекта за попытку отчуждения территории обвиняемого могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет. Призыв к данному действию будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.

4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ. В них входит запрет на отчуждение территории России. Артист Василий Лановой поддержал данное изменение, заявив, что в основном законе должно быть четко прописано сохранение за Россией ее территорий.