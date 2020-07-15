Проект о санкциях за призывы к отчуждению территории внесен в Госдуму

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Проект о санкциях за отчуждение территории и призывы к этому внесли в Госдуму, сообщает RT.

Авторами идеи стали председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного объединения в Совете Федерации Андрей Клишас.

Проект предполагает внесение поправок в КоАП и Уголовный кодекс. Согласно ему, за попытку отчуждения территории обвиняемого могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет. Призыв к данному действию будет караться штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект, согласно которому отчуждение территории будет трактоваться как экстремистская деятельность. Он будет направлен на защиту территориальной целостности и суверенитета России.

4 июля вступили в силу поправки в Конституцию РФ. В них входит запрет на отчуждение территории России. Артист Василий Лановой поддержал данное изменение, заявив, что в основном законе должно быть четко прописано сохранение за Россией ее территорий.