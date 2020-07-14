Госдума одобрила законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому отчуждение территорий РФ расценивается как экстремистская деятельность. Об этом сообщает RT.
"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию РФ. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам депутата, экстремизмом будут называть любые призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Подобные действия неприемлемы и будут строго пресечены.
Законопроект о приравнивании отчуждения территорий Российской Федерации к экстремизму был внесен на рассмотрение Госдумы в среду, 8 июля. Как заявил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, терминология закона будет соответствовать Конституции.
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