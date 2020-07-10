В Кремле прокомментировали отмену запрета на работу Telegram

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В Кремле позитивно оценили снятие ограничений, связанных с работой мессенджера Telegram. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Мы рады этому", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роскомнадзор сообщил о снятии требования по ограничению доступа к Telegram 18 июня. Данное решение было принято по согласованию с Генпрокуратурой РФ.

В свою очередь представители сервиса, как рассказали в ведомстве, сообщили о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

В конце июня сообщалось о том, что данные миллионов пользователей Telegram оказались в Сети в свободном доступе. Речь шла о сводной базе данных размером 900 мегабайт, однако в Роскомнадзоре факт утечки опровергли.

