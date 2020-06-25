Роскомнадзор не подтвердил утечку данных пользователей Telegram

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Роскомнадзор не подтвердил информацию в отношении утечки актуальных данных пользователей Telegram, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Подтверждения утечки актуальных персональных данных граждан Российской Федерации на данный момент нет", – подчеркнули представители Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в Сети оказалась база с данными миллионов пользователей Telegram. Вес такой базы составил 900 Мбайт. С помощью этого файла по нику пользователя можно узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. Отмечалось, что большинство аккаунтов в данное время являются неактуальными.

18 июня Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. В Минкомсвязи отметили, что такое решение было принято в связи с тем, что к нему невозможно ограничить доступ.