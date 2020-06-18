Роскомнадзор убрал telegram.org из перечня заблокированных сайтов

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Сайт telegram.org убрали из перечня сайтов, доступ к которым ограничен, сообщает ТАСС со ссылкой на универсальный сервис Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам или их страницам в интернете.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что разблокирует Telegram на территории России, позитивно оценив высказывание Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

По согласованию с Генпрокуратурой было решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. Служба начала блокировать мессенджер в России с апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ информацию для расшифровки сообщений.