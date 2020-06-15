В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram

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Депутаты Госдумы от политической партии "Справедливая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете блокировки приложения Telegram. Соответствующий документ был размещен в электронной базе парламента.

"Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц", – следует из представленного документа.

Помимо того, уточняется, что приложение Telegram все еще остается доступным для пользователей. При этом заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин ранее признал, что окончательно заблокировать мессенджер на территории страны не представляется возможным.

Кроме того, он отмечал, что решение по блокировке технически не означает запрета на использование.

В частности, упоминаются еще ситуации, когда российские ведомства открыли мессенджере каналы, необходимые для информирования россиян.

В финансово-экономическом обосновании указано, что принятие данного проекта не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее сбой произошел в работе Telegram. Самой популярной жалобой стало отсутствие подключения мессенджера к Сети.