Хинштейн раскритиковал законопроект о запрете блокировки Telegram

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Глава комитета Госдумы по инфополитике Александр Хинштейн заявил, что законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram нереализуем. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее депутаты Дмитрий Ионин и Федор Тумусов ("Справедливая Россия") предложили приравнять Telegram к информационным ресурсам госорганов и не запрещать его работу в чрезвычайной ситуации или режиме повышенной готовности. Свое предложение авторы мотивировали тем, что, несмотря на блокировку, приложение все равно используется, в том числе властями.
"Правда, во внесенном ими законопроекте о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар", – заявил Хинштейн, отвечая на публикацию лидера "Справедливой России" Сергея Миронова в социальной сети.
Глава комитета по инфополитике также отметил, что мог неправильно понять намерения авторов законодательной инициативы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что юридическая и фактическая ситуация с мессенджером различаются и что решение о блокировке было принято судом. Он также заявил, что власти не готовы давать оценку ситуации.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.
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