Дочь Ефремова опровергла информацию о регистрации актера в Telegram

Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба Таганского суда

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала информацию о регистрации ее отца в Telegram.

Она сообщила в своем аккаунте в Twitter, что в настоящий момент у него нет мобильного телефона. Ефремова также отметила, что актер не пользуется социальными сетями.

У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А ещё он не пользуется социальными сетями, кроме вотсаппа.



То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены. — Анна Мария Ефремова (@amefremova) June 11, 2020



Ранее стало известно, что Ефремов зарегистрировался в Telegram, сообщают "Дни.ру". В связи с домашним арестом актеру запрещено пользоваться интернетом.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов признал свою вину. Сам актер назвал произошедшее чудовищным.

По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.