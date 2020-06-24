Данные миллионов пользователей Telegram оказались в Сети

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Данные миллионов пользователей мессенджера Telegram оказались в Сети. Об этом информирует портал "Код Дурова".

Отмечается, что вес такой базы данных составляет 900 Мбайт. С помощью этого файла по нику пользователя можно узнать его номер телефона и уникальный идентификатор. В частности, редакция портала нашла в базе номера своих сотрудников.

В пресс-службе Telegram факт существования такой базы подтвердили, отметив, что данные собираются через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.

Там добавили, что большинство слитых аккаунтов в данное время являются неактуальными.

Ранее сообщалось, что телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google. Специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаяра подчеркнул, что речь о функции Click to Chat, которая позволяет начать диалог в мессенджере благодаря сканированию QR-кода, а не через телефонный номер.