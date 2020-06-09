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Технологии

13:42

Телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google

технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Личные данные пользователей WhatsApp оказались под угрозой утечки из-за новой функции сервиса. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам в своем блоге на сайте Medium.

По его словам, речь о функции Click to Chat, которая позволяет начать диалог в мессенджере благодаря сканированию QR-кода, а не через телефонный номер.

Джаярам подчеркнул, что из-за индексации медиаданных функции компанией Google телефонные номера попадают в интернет. Специалист добавил, что сам нашел около 300 таких номеров.

Старший инженер-программист Avast Войтех Бочек предупредил, что в целях безопасности не следует оставлять номер телефона на форумах, сайтах и на страничках в соцсетях. Если необходимо указать свой контакт, то лучше написать адрес электронной почты. Если учетную запись взломали, важно предупредить об этом друзей или близких, подчеркнул программист.

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