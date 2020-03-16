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Общество

15:07

Эксперт оценила функцию автоудаления сообщений в мессенджере WhatsApp

технологии общество безопасность

Фото: depositphotos/Fesenko

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp смогут подключить автоматическое удаление сообщений. Новую функцию представили на официальном сайте разработчиков, как сообщает радио Sputnik.

Владельцам аккаунтов предложат самостоятельно определить, какой срок сообщения могут храниться в приложении – от одного часа до года. Отключить удаление тоже возможно.

В интервью радио Sputnik эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Федорова заявила, что данная функция является достаточно актуальной.

"Нет гарантии, что сообщение, удаленное из WhatsApp, не останется на каких-то других серверах, например серверах Facebook. Но в любом случае все, что помогает уменьшать цифровой след, контролировать коммуникацию, очень актуально", – объяснила эксперт.

Федорова подчеркнула, что новая возможность WhatsApp поможет расширить цифровые права граждан. Кроме того, эксперт назвала "прошлым веком" то время, когда удалить сообщения из переписки можно было только на своем устройстве.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы РФ предупредили о возможном росте тарифов на связь. Уточняется, что речь может идти о повышении на 20 процентов.

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